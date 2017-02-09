Латвийское подразделение банка SEB переходит на новую систему ИТ для обслуживания клиентов, поэтому с пятницы, 10 февраля, до утра понедельника, 13 февраля, не будет работать интернет-банк, в воскресенье вечером клиенты не смогут воспользоваться платежными картами и банкоматами банка.

В банке подчеркивают, что внедрение новой системы - это технологически сложный процесс, поэтому в период перехода некоторые банковские услуги будут ограничены:

С 16:00 пятницы, 10 февраля, до 6:00 понедельника, 13 февраля, будет недоступен интернет-банк и другие электронные услуги. Это значит, что в указанный период не будет возможности осуществлять платежи в интернет-банке, а также проходить с его помощью авторизацию в интернет-магазинах и/или в местах оказания услуг.

В воскресенье, 12 февраля, с 22:00 до 23:00 не будут работать банкоматы банка SEB, также будут недоступны расчеты платежными картами банка SEB.

Филиалы банка SEB в торговых центрах и информационный телефон 26668777 будут предоставлять актуальную информацию о процессе перехода на новую систему, однако оказание других услуг будет ограничено.

"Мы хотим обратить внимание наших клиентов и партнеров на то, что с 10 по 12 февраля некоторые услуги будут ограничены, чтобы 13 февраля мы смогли обеспечить доступ к новому интернет-банку, а также начать работу в новой системе ИТ и обслуживания клиентов. К интернет-банку SEB ежемесячно подключаются свыше 2,4 миллиона раз. Число активных пользователей интернет-банка, которые подключаются к нему в среднем раз в месяц, превышает 300 000, поэтому призываем клиентов своевременно осуществить необходимые платежи, чтобы не возникло сложностей в дни, когда интернет-банк будет недоступен", - отмечает руководитель SEB Иева Тетере.

SEB напоминает, что средства аутентификации интернет-банка используются в том числе для авторизации на сайтах различных госучреждений, например, www.latvija.lv. Кроме того, оплату покупок через интернет-банк предлагают ряд интернет-магазинов, поэтому банк призывает всех клиентов своевременно планировать платежи или покупки.

Главным преимуществом введения новой системы для клиентов станет интернет-банк с новым дизайном и более широкими возможностями.