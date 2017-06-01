Планку решено снижать постепенно - с 2018 года плата уменьшится до 5%, с 2019-го года - до 4% и с 2020 - до 3.

До сих пор действовало следующее правило. Стороны (владельцы земли и жители многоквартирного дома) договариваются о плате за аренду земли. Если не удается найти компромисс, то закон устанавливал фиксированную плату – 6% от кадастровой стоимости земли в год.

По статистике, в Латвии в отношениях принудительной аренды находятся собственники 112 тысяч квартир (на 7 354 чужих земельных участках стоит 3 677 приватизированных многоквартирных домов).

"Механизм взыскания принудительной арендной платы позволял узкой группе лиц обогащаться за счет владельцев квартир: они должны были платить за принудительную аренду земли, на которой были построены многоквартирные дома. Сейчас процентная ставка будет понижена", пояснил депутат от фракции "Согласие" Андрей Элксниньш.