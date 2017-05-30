"Всего было получено шесть предложений от потенциальных иностранных инвесторов. Министерство экономики отобрало двоих инвесторов, с которыми будут продолжены переговоры", - написал Улдис Сескс.

Во вторник, 30 мая, правительство будет обсуждать потенциальные варианты по привлечению инвесторов, дальнейшую ситуацию с KVV Liepājas metalurgs и участие правительства в судьбе предприятия.

"От предприятий получены серьезные предложения, они готовы работать, имеют существенный опыт в конкретной отрасли, видят нишу и возможности для развития бизнеса", - отмечает мэр Лиепаи, который также будет участвовать в заседании правительства.