"Мы стали партнерами Aldi в Германии, только что прошли аудит для Lidl, два договора у нас находятся в стадии подготовки. Работаем над этикетками, дизайном, цены утверждены, вскоре начнутся поставки. Поэтому могу по праву считать, что Karavela в этом эксперт. Нужно понимать, что лежит в основе успеха этой сети, как она действует на новых рынках, где немного иначе выбирает поставщиков. Во-первых, Lidl можно назвать магазином возле дома или магазином ежедневных покупок. На полках магазина - только топовые товары, в которых люди нуждаются каждый день. Однако, если я готовлюсь к вечеринке, я не пойду в Lidl или Aldi, потому что мне нужен более широкий ассортимент товаров", - рассказал Энделе.

По его словам, перед выходом на новый рынок компания Lidl выясняет, какие в этом регионе или стране топовые продукты, которые люди потребляют ежедневно. "Она не экспериментирует с ассортиментом. Второй момент - компания выясняет, какой в данной группе товаров самый лучший продукт. Если это, условно говоря, творожный сырок Kārums, она возьмет этот продукт, исследует и скажет потенциальным поставщикам, что нужен точно такой же качественный продукт, и на полке магазина появится совершенно идентичный продукт, но с его дизайном. Нужно понимать, что они вообще не работают с традиционными товарными знаками. Это главная разница - в таких магазинах только их собственные бренды", - пояснил совладелец Karavela.

"Их подход сильно отличается от подхода местных торговцев, а продукты гораздо качественнее. Например, для литовских магазинов Lidl в качестве поставщика шпрот выбран один из лучших в Латвии производителей, а не самый дешевый", - отметил Энделе.