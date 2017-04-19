Это вдвое больше, чем в прошлом году. После того как ГАЗ утвердит эти вакансии, школьники смогут подавать на них заявки.

Больше всего вакансий в этом году Maxima Latvija хочет предложить в магазинах Риги - 337, но есть вакансии также в Лиепае, Елгаве, Алуксне, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Салдусе, Айзкраукле, Цесисе, Лимбажи, Салацгриве, Смилтене, Валмиере, Добеле, Огре, Тукумсе и Бауске. В рамках проекта ГАЗ "Maxima Latvija" уже несколько лет предлагает подросткам в возрасте 15-17 лет возможность поработать летом помощником младшего продавца в одном из своих магазинов.

Как отметил директор департамента руководства персоналом Maxima Latvija Райтис Апинис, интерес молодежи к работе во время летних каникул с каждым годом растет.

Летом 2016 года Maxima Latvija обеспечила возможность летом работать в своих магазинах 500 школьникам, в том числе 222 - в рамках проекта ГАЗ.