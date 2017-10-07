Объявленный Дирекцией безопасности дорожного движения (ДБДД) закупочный конкурс на поставку, монтаж и содержание 70 станций быстрой зарядки электромобилей выиграла фирма RECK, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Общая договорная цена закупки - 2,036 млн евро. Фирма Reck выиграла также закупочный конкурс ДБДД на строительство 30 мест для установки станций быстрой зарядки электромобилей, цена этого договора - 449,884 тыс. евро.

Как сообщил агентству LETA представитель ДБДД Роланд Румба, проект предусматривает поставку и наладку первых 30 станций в рамках строительства 30 мест для их установки, а закупочный конкурс на строительство следующих 40 мест будет объявлен позднее.

Как сообщалось, к середине 2018 года планируется установить в Латвии 70 станций для зарядки электромобилей.

В рамках продолжения реализации софинансируемого из Европейского фонда регионального развития проекта "Создание инфраструктуры зарядки электромобилей" в 2019-2020 гг. планируется установить в общей сложности еще 80 станций зарядки на региональных дорогах и в населенных пунктах с числом жителей свыше 5000.

Всего же предполагается установить 150 станций для быстрой зарядки электромобилей. Общие расходы проекта исчисляются в 8,34 млн евро.