Совет по конкуренции (СК) оштрафовал торговцев стройматериалами Depo DIY (Depo), Kesko Senukai Latvia и Tirdzniecības nams "Kurši на 5,78 млн евро за противозаконный сговор по установлению розничных цен на смеси Knauf и гипсокартон, распространяемый фирмой Norgips.

Розничная сеть Depo оштрафована на 3 178 323 евро, сеть Tirdzniecības nams "Kurši" - на 1 145 077 евро, а магазины Kesko Senukai Latvia - на 920 618 евро.

Перед принятием решения СК заключил с поставщиками стройматериалов Knauf и Norgips, а также участвующим в деле торговцем стройматериалами Krūza административные договоры, предустматривающие прекращение правового спора и уплату штрафов на общую сумму в 1,6 млн евро.

Как указывает СК, предприятия в течение длительного времени обеспечивали поддержание согласованного и искусственно приспособленного уровня цен в розничной торговле на продукцию Knauf и Norgips. Изучив дело, СК констатировал наличие запрещенного соглашения между Knauf и Norgips, а также Depo, Kesko Senukai Latvia, Tirdzniecības nams "Kurši" и Krūza.

Соглашение проявляется как в форме вертикальных ограничений (Knauf и Norgips устанавливают цены в розничной торговле и их уровень для каждого из розничных торговцев), так и горизонтального картельного сговора (розничные торговцы согласованно поддерживают уровень цен на товары Knauf и Norgips в розничной торговле).

Денежный штраф за допущенные нарушения конкурентного права устанавливается в процентах от нетто-оборота участника рынка за последний финансовый год до дня выявления нарушения.

Depo не согласно с выдвинутыми обвинениями и собирается использовать для своей защиты все предусмотренные законом права, Kesko Senukai Latvia и Tirdzniecības nams "Kurši" еще не приняли решение в связи с наложенным СК штрафом.