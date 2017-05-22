Налог с микропредприятий привел к серьезным дефектам налоговой системы Латвии, заявил в интервью газете Latvijas avīze председатель совета по фискальной дисциплине (СФД) Янис Платайс.

"Он привел к очень серьезным дефектам в нашей налоговой системе. Он замораживает рост предприятий, не позволяя им становиться больше. Он работает против принципа налоговой нейтральности, когда налоги не должны стимулировать тот или иной вид деятельности", - сказал руководитель совета.

По его мнению, Латвии не нужно, чтобы доминировали такие маленькие и неэффективные предприятия. "Более крупные, более эффективные компании приумножают общее богатство и снижают неэффективные расходы", - сказал Платайс.

Руководитель СФД не уверен, что экономический рост должен опираться в первую очередь на микропредприятия. "Потому что потом все будут спрашивать, почему мы живем не так хорошо, как в странах старой Европы?", - сказал Платайс.