Раньше центр обслуживания клиентов СГД в Огре арендовал помещение у частного владельца. В этом году СГД решила оптимизировать расходы в Огре и других самоуправлениях, поэтому сотрудничество с частными владельцами помещений были прекращены. В Огре центр закрылся 10 апреля.

Однако самоуправление Огре и СГД не смогли договориться о подходящих помещениях, поэтому пока клиентский центр СГД в городе не работает вообще.

Самоуправление не смогло предоставить подходящие для нужд центра помещения. Ранее было обещано, что решение будет найдено к 20 апреля, но этого не произошло.

Самоуправление предложило помещения, но, по словам представителя СГД Антры Гремзе, они не отвечали требованиям ведомства. Она пояснила, что Огре - единственный из девяти городов, с которым СГД не смогла найти общий язык по вопросу помещений.

Сейчас жители Огре могут подать декларацию о доходах в Икшкиле, где работает единый клиентский центр государства и самоуправления. Однако другие услуги СГД жители города могут получить только в Риге или Айзкраукле.