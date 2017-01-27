СГД напоминает об этом, ссылаясь на действующие с 2013 года нормы Закона о налогах и пошлинах.

Декларацию можно подать через Электронную систему декларирования СГД. В ней следует указать имя, фамилию, персональный код, гражданство, вид сделки, сумму сделки и валюту, в которой осуществлена сделка.

Шаблон декларации доступен на сайте СГД в разделе Noderīgi / Paziņošanas un deklarēšanas pienākumi / Veidlapas un iesniegumi / Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem.

Торговцам и компаниям сферы обслуживания и в дальнейшем необходимо идентифицировать и вносить в созданный предпринимателями регистр все сделки с наличными деньгами на сумму свыше 3000 евро, если они осуществлялись с физическим лицом. Для идентификации используется паспорт или другие удостоверяющие личность документы.