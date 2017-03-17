Как объяснил председатель правления Karlo Motors Айварс Апкалнс, СГД осуществила расчет налогов, который в Karlo Motors считают необоснованным.

"СГД полагает, что мы участвуем в схеме по торговле подержанными автомобилями, поэтому сделала начисление налогов. Как я выяснил в СГД, является получателем выгоды от какой-то схемы, как будто мы являемся частью какой-то схемы по уходу от уплаты налогов", - сказал Айварс Апкалнс.

Он не стал рассказывать, о какой денежной сумме идет речь. Глава Karlo Motors отметил, что на следующей неделе компания обжалует решение СГД, которое запрещает регистрацию, перерегистрацию, возобновление и изменение коммерческих залогов. Если налоговая служба отклонит жалобу, то Karlo Motors обратится в суд.

В СГД отметили, что не имеют права публично комментироваться вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью конкретного предприятия.

По данным Firmas.lv, оборот Karlo Motors в 2015 году составил 26,8 млн евро, прибыль - 553 тыс. евро. Владельцы Karlo Motors - Карлис Болэ (68,81%), Айварс Апкалнс (15,6%) и Сергей Лесной (15,6%).