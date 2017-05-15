В опубликованном в понедельник, 15 мая, списке налоговых должников состоят 52 909 должников, суммарная задолженность которых составляет 1,2 млрд евро.

Список публикуется на сайте Службы госдоходов (СГД). В нем представлены все лица, ведущие хозяйственную деятельность, и юридические лица с налоговой задолженностью, которая по состоянию на 7 мая превышало 150 евро. Ранее таких больших списков налоговых должников ведомство не публиковало, с мая планируется регулярно раз в месяц обнародовать новый список.

Самый крупный налоговый должник - оптовая фирма по торговле мобильными телефонам Tendem Neman, задолженность которой составила 58,8 млн евро. Единственным владельцем фирмы является гражданин Литвы Николай Синягин. По решению СГД, хозяйственная деятельность Tendem Neman была приостановлена в феврале 2016 года, а полностью завершена - 4 апреля 2017 года.

Второе место в списке должников занимает не зарегистрированное в Латвии предприятие Polietica Plastic SETR с долгом в 28,134 млн евро, а третье - посредник в оптовой торговле древесиной и стройматериалами Ormus с долгом в 20,998 млн евро.

Далее в списке следуют Elektrolats (долг 17,269 млн евро), Bebriko Ltd (11,474 млн евро), Eco Tyre Baltics (10,72 млн евро), Evixom (10,008 млн евро), Reneprint (8,56 млн евро), Krāsainie lējumi (8,395 млн евро), Membrant (7,715 млн евро).

Как заявила гендиректор СГД Илзе Цируле, предприятиям теперь будет легче установить, какова ситуация с налоговыми долгами у потенциальных партнеров, а жителям - увидеть, как обстоят дела у предприятия, оказывающего услугу.

Директор управления налогового взыскания Санта Гаранча предложила предприятиям своевременно уплатить долги, если они не хотят попасть в список.