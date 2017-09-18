Такой порядок подразумевают поправки к Закону о налогах и пошлинах. После подачи декларации сообщение об опоздании будет удаляться. Информация о налогоплательщиках, которые опоздали с подачей декларации, будет размещаться на сайте СГД, ее планируется обновлять дважды в месяц - в 7-й и 26-й день месяца.

Проанализировав информацию о декларациях, подача которых является обязательной, в СГД констатировали, что многие бизнесмены и ведущие хозяйственную деятельность лица опаздывают с подачей декларации, поэтому налоговая служба призывает подавать декларации своевременно.

В СГД полагают, что публикация данных о налогоплательщиках, опаздывающих с подачей декларации, будет стимулировать подавать декларацию вовремя.