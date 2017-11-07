Об этом рассказала Яна Салминя, заместитель госсекретаря Министерства финансов, отвечающая за налоговое администрирование и борьбу с теневой экономикой.

Сейчас в СГД идет работа по подготовке системы, которая всем желающим откроет доступ не только в информации о фирмах, где работникам платят минимальную зарплату или даже меньше, а также о лицах, включенных в рисковые списки СГД, про фирмы, оштрафованные за нарушения, связанные с выплатой зарплаты, и про фирмы, нарушавшие сроки подачи налоговой декларации.

Планируется, что впервые такие списки будут опубликованы 25 января 2018 года. Они будут доступны всем заинтересованным лицам.

Ранее министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пояснила, что в группу риска людей, с высокой степенью вероятности получающих зарплату в конверте, входят именно работники, зарплата которых равна минимальной зарплате или не превышает размер "минималки".

Как уже сообщалось, в 2018 году размер минимальной зарплаты составит 430 евро.