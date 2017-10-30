СГД напоминает, что в июле 2017 года Сейм утвердил налоговую реформу, которая начнется 1 января 2018 года и будет означать существенные изменения для предпринимателей и физических лиц.

Как сообщили в СГД, конкретная информация о местах и времени семинаров доступна на сайте налоговой службы в разделе "Актуальные вопросы/События". Здесь же можно подать заявку на участие в семинаре и предварительно ознакомиться с материалами, которые будут обсуждаться.

Семинары по всей Латвии будут организованы также в декабре, поэтому СГД призывает следить за актуальной информацией на своем сайте и в социальных сетях. На сайте налоговой службы имеется также специальный раздел для физических лиц и предпринимателей "Как на меня повлияет налоговая реформа?".