По ее словам, главная цель СГД – превентивные меры по борьбе с теневой экономикой - как можно быстрее выявлять неплательщиков налогов. Поэтому впредь налоговики будут тщательнее следить за тем, какие новые предприятия появляются в Коммерческом регистре, нет ли среди их учредителей или должностных лиц тех, кто уже ранее попадал в поле зрения СГД, пишет агентство LETA.

Также внимательно будут отслеживать смену должностных лиц, так как довольно часто перед началом "нечестной игры" на предприятиях неожиданно меняется руководство и появляются иностранцы.

А вот с "зарплатами в конверте" налоговики борются по-другому. Изучается ситуация в целом в отрасли, определяется средний уровень зарплат. А те предприятия, которые платят своим сотрудникам меньше среднего, приглашаются для беседы в СГД, чтобы выяснить истинные причины такого положения, пояснила Цируле.