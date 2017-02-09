В ходе аудита начислено 289,5 млн евро, при проверке соответствии данных - 1,6 млн евро, при уточнении объектов налогообложения - 0,3 млн евро, при уточнении суммы налогов - 0,06 млн евро, при пересчете акцизного налога на маркированное топливо - 600 000 евро.

Помимо того, СГД не признала указанные в декларации 37 физических лиц наличные накопления на сумму 2 млн евро, в сумма обоснованных затрат при хозяйственной деятельности 159 юридических и девяти физических лиц снижена на 6,2 млн евро.

В рамках уголовных процессов выявлены преступления, в результате которых государство в виде налогов потеряла 14,1 млн евро.

За различные нарушения в ходе проверок было составлено 2 919 административных протоколов, выписаны штрафы на сумму 1,675 млн евро. Для решения в другие организации направлено 62 административных дела, а получено – 918 дел. В 795 случаях принято решение о штрафе на сумму 339 200 евро

В целом за прошлый год Управление налогового контроля СГД провело 11 632 проверок – аудиты, перерасчеты, тематические проверки, проверки данных и др.

По результатам аудитов дополнительно был начислен налог на добавленную стоимость на сумму 153,5 млн евро, подоходного налога с предприятий - 32,4 млн евро, подоходного налога с населения - 5,3 млн евро.