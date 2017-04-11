Оценив предоставленную банками, налоговыми консультантами и ревизорами информацию о подозрительных сделках, Служба госдоходов (СГД) в течение года приостановила деятельность 38 налогоплательщиков, а хозяйственная деятельность 23 налогоплательщиков была приостановлена.

Банки и другие компании, предоставляющие услуги по выполнению платежей, с 1 апреля 2016 года должны информировать СГД о подозрительных сделках в налоговой сфере. С начала 2017 года это необходимо делать налоговым консультантам, аутсорсинговым бухгалтерам, ревизорам и так далее.

Всего с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года СГД получила 477 сообщений о подозрительных сделках в налоговой сфере. В сообщениях содержится информация о 8799 сделках.

Оценив сообщения, СГД решила приостановить деятельность 38 предприятий, деятельность 23 налогоплательщиков была прекращена, а в 16 случаях было принято решение о ликвидации юридического лица. Еще 41 предприятие было исключено из регистра плательщиков налога на добавленную стоимость.