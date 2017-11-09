Решение о приостановке хозяйственной деятельности предприятия СГД приняла 3 ноября. По состоянию на 7 октября у фирмы накопилась задолженность по уплате налогов на 86 680 евро.

По данным Lursoft, в прошлом году оборот Annels Egles составил 3173 евро, а убытки - 7091 евро.

На сайте фирмы сообщается, что она занимается выращиванием и торговлей елками с 1992 года.

Единственный владелец фирмы - Валдис Янсонс, которому также принадлежит фирма Atrakciju parks. В прошлом году в Annels Egles работали шесть человек.