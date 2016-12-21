Служба госдоходов проанализирует риски, которые могут быть связаны с деятельностью компании SIA Jacob LV. На это небольшое предприятие зарегистрирован суперкар Bugatti Veyron, цена которого может составлять 1,8 млн евро.

Представитель СГД Эвита Тейце-Мамая в разговоре с порталом Kasjauns подтвердила, что налоговая служба проведет проверку предприятия, однако отказалась разглашать какую-либо информацию о SIA Jacob LV.

На прошлой неделе на SIA Jacob LV был зарегистрирован эксклюзивный автомобиль Bugatti Veyron. В тот же день машина безуспешно пыталась пройти техосмотр.

По данным Регистра предприятий, SIA Jacob LV была зарегистрирована в 2007 году. Оборот предприятия в 2015 году составил 30 136 евро, убытки - 85 618 евро. Единственный владелец предприятия - зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания ADVIPRO GmbH Corp. Правом подписи обладает Дина Закмане 1974 года рождения.

Около 10 лет назад на ту же фирму была оформлена покупка другого суперкара - Pagani Zonda Roadster F Clubsport стоимостью несколько сотен тысяч евро. На данный момент Pagani Zonda Roadster F Clubsport оценивается уже в два миллиона евро, и машина была вывезена за пределы Латвии.