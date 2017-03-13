По ее словам, с 1 марта СГД получил от жителей свыше 250 000 годовых деклараций и 87% из них было подано через Систему электронного декларирования.

Ранее в СГД подчеркивали, что латвийцы могут не спешить с подачей декларации, потому что даже тем, для кого подавать декларацию обязательно, это можно сделать до 1 июня включительно. Жители, которые подают декларацию добровольно для возвращения переплаченного налога, могут делать это в течение всего года.

Подробная информация о том, как подать декларацию - в статье "Государство вам должно. Как правильно подать годовую декларацию и вернуть часть налогов".