Соответствующие правила разработаны в Министерстве экономики, вести контроль за работниками будет Служба госдоходов. По мнению авторов инициативы, это существенно облегчит борьбу с теневой экономикой, основная доля которой приходится именно на строительную отрасль.

Согласно новым требованиям, предприятия должны будут отмечать, когда человек пришел на работу и когда ушел. СГД будет сверять эту информацию с декларированными в системе ЭДС данными и контролировать соответствие сведений с реальной ситуацией на стройобъекте.

Как пишет rus.lsm.lv, в целом, строители эту инициативу поддерживают и считают, что она действительно может стать хорошим инструментов в борьбе с теневой экономикой, если ее будут соблюдать все участники рынка. Однако у некоторых она вызывает ряд вопросов.

Например, у дорожных строителей. Как объяснил радиостанции исполнительный директор Latvijas ceļu būvetājs (LVC) Зигмунд Брунов, специфика их работы не позволяет внедрить предложенный государством механизм.