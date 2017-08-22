"Регулярные поставки есть, но они еще не достигли тех объемов, которые бы нас удовлетворяли", - рассказал Бабрис в интервью агентству LETA. Желательный объем реализации в США составляет 2-3 контейнера продукции в месяц.

По словам Бабриса, продукция Brīvais vilnis уже доступна в магазинах "русских продуктов", которые работают на всей территории США. Кроме того, предприятие начало сотрудничество с американскими розничными сетями.

Глава предприятия признает, что пробиться в американские розничные сети довольно трудно. "Если хочется быстрее "зайти" в магазин, необходимы большие расходы на маркетинг и сильная стимуляция распространителей, но можно избрать постепенный путь - любопытный потребитель попробует продукт, ему понравится и он купит его снова, порекомендует другим. Этот процесс нединамичный. Динамичный будет в том случае, если вкладываете много средств в рекламу, тогда у продукта может быть "рывок"", - пояснил Бабрис.

Brīvais vilnis не ощущает существенного протекционизма на рынке США, потому в США не развита индустрия производства рыбных консерв. "Мы с ними не конкурируем. К тому же у них нет таких продуктов, как килька. Мы являемся нишевым производителем", - отметил Бабрис.

Сейчас Brīvais vilnis поставляет в США шпроты, консервы из кильки и скумбрии.