"Воздействие новых смычек NordBalt и LitPol Link превысило наши ожидания. Мы с Латвией - единственные в Балтийских и Северных странах, где рыночная цена на рынке электроэнергии в прошлом году снизилась. Новые смычки позволили диверсифицировать источники импорта электроэнергии, и мы ощутили выгоду от этого с первых дней их эксплуатации. Они не только открыли путь в Европу, но и сильно изменили поведение игроков электроэнергетического рынка", - сказал Д. Вирбицкас для пресс-релиза.

Средняя цена на электроэнергию в зоне торговли Литвы на бирже Nord Pool Spot за год снизилась на 13% до 36,5 евро за киловатт-час, она была на четверть ниже, чем в 2013-2014 годах.

Д.Вирбицкас прогнозирует, что в 2017 году цена на рынке электроэнергии будет зависеть от объемов выработки на гидроэлектростанциях и ветроэлектростанциях Северных стран.

"Поскольку осенью прошлого года выработка на гидроэлектростанциях Северных стран уменьшалась, можно прогнозировать, что и в первом квартале этого года цены на электроэнергию не будут низкими.

Предварительные сделки показывают, что в этом году в торговой зоне Литвы (на бирже) средняя цена может быть похожей на прошлогоднюю, колебаться от 33,9 до 37,7 евро за мегаватт-час", - сказал Д.Вирбицкас.

Энергомост NordBalt (соединяет Литву и Швецию) с середины июля прошлого года действует в обычном режиме, а LitPol Link (соединяют Литву и Польшу) действует с начала 2016 года.