Сделка включает продажу 100% долей бизнеса за 115 млн евро, что соответствует стоимости предприятия. Решение продать балтийский бизнес вытекает из происходящих в MTG изменений - переноса фокуса бизнеса с традиционных вещающих организаций на глобальную цифровую развлекательную среду.

Полностью сделка завершится только после утверждения местными надзорными учреждениями, указывает предприятие. Доходы от сделки MTG инвестирует в продолжение начатых изменений.

"Мы работали в Балтии почти 20 лет, и наши профессиональные и лояльные коллеги создали здесь очень успешный бизнес. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить латвийскую, литовскую и эстонскую команды за отличную работу на протяжении многих лет", - сказал президент и председатель правления MTG Йорген Мадсен Линдеманн.

MTG продолжит укреплять свои позиции на глобальной дигитальной арене. "Я рад, что мы нашли покупателя, чье понимание потенциала балтийского бизнеса совпадает с нашим, и наши балтийские коллеги смогут использовать все возможности балтийского медиарынка", - добавил он.

"Балтийские вещающие организации MTG занимают ведущие позиции на своих территориях, и мы оценили то, что наши партнеры - очень талантливые люди, вместе с которыми мы сможем продолжить развивать этот бизнес. Покупка "Bite" в 2016 году, а также эта сделка свидетельствуют о том, что у "Providence" есть долгосрочные инвестиционные планы в Балтийском регионе", - указал исполнительный директор "Providence" Карим Табет.

MTG работает в Латвии с 1998 года. Компании в Латвии принадлежат телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, "Kanāls 2" и радиостанция Star FM, а также интернет-порталы Tvplay и Skaties. В Эстонии MTG принадлежат телекомпания Viasat Eesti, телеканалы TV3, TV6 и TV3+. В Литве MTG контролирует телеканалы TV3, TV3+, TV6 и Viasat Sport Baltic.

Providence Equity Partners является также владельцем мобильного оператора Bite в Латвии и Литве.