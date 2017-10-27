Как сообщила представитель Sadales tīkls Татьяна Смирнова, в пятницу, 27 октября, правление предприятия получило устное и электронное подтверждение от Роландса Лусвериса о расторжении трудовых отношений с Sadales tīkls. Необходимые правовые формальности будут улажены в ближайшие дни.

Как уже писал портал Delfi, после скандала с разрешениями на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки с должности ушел член правления Sadales tīkls Роланд Лусверис. Как сообщила материнская компания Latvenergo, собрание акционеров Sadales tīkls 25 октября рассмотрело заявление Лусвериса и удовлетворило его просьбу.

Лусверис отвечает за развитие деятельности компании и организацию работ по подключению электроснабжения.

Как отмечается в заявлении Latvenergo, в связи с обнародованной информацией о том, что ряд компаний, возможно, пытались нечестным путем добиться разрешений на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки, правление предприятия поручило руководителю Sadales tīkls Андрису Пинкулису обеспечить полное выяснение обстоятельств дела. Также Sadales tīkls сотрудничает с Министерством экономики, проводя проверки на когенерационных станциях, и подало заявление в полицию.

Госполиция по заявлению Минэкономики начала уголовный процесс против Sadales tīkls и фирмы Rīgas enerģija в связи с возможным мошенничеством при получении разрешений на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки. Дело расследует управление по борьбе с организованной преступностью.

Проверки на предприятиях были начаты после сюжета в передаче "Ничего личного" на телеканале TV3 о том, что несколько предприятий обманным путем получили лицензии на компонент обязательной закупки (КОЗ), подав Sadales tīkls данные о мощностях производства электроэнергии с переносных генераторов. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей КОЗ в последующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.