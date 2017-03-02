Из трех Балтийских стран больше всего на табачные изделия тратят домашние хозяйства Эстонии, а меньше всего - литовцы, свидетельствует новейший опрос компании Baltmi.

По данным опроса, по количеству курящих лидирует Эстония, где табачные изделия приобретают 27% домашних хозяйств, в Латвии этот показатель составляет 26%, в Литве - 23%, сообщила Baltmi агентству BNS.

Эстония лидирует и по показателю среднемесячных затрат на табачные изделия, которые колеблются от 35 до 40 евро. В Литве домашние хозяйства в среднем тратят 20-25 евро в месяц, в Латвии - около 25 евро в месяц.

Исследование показало, что потребление табачных изделий в Литве связано с количеством детей: в более чем половины домашних хозяйств, которые покупают табачные изделия, детей нет, а с ростом количества детей доля курящих сокращается.

"Можно сделать предположение, что появление детей в семье оказывает влияние на решение бросить курить, правда, трудно сказать, делается ли это ради здоровья и воспитания ребенка, или с целью экономии и компенсации сокращения расходов на одного члена домашнего хозяйства", - сказала директор Baltmi Инга Балжене.