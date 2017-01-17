Цена квартир на вторичном рынке в центре Риги увеличилась за месяц на 0,1%, в Рижском районе - на 0,2%.
Квартиры в новых проектах в центре Риги в декабре подорожали на 0,4%, новые проекты в микрорайонах подорожали на 0,8%. В Рижском регионе квартиры в новых проектах подешевели на 0,1%, в Юрмале цены уменьшились на 0,2%.
Индикатор составлен на основании реальных сделок компаний по недвижимости Ober Haus, Latio и Balsts.
В декабре квартиры в новых проектах в микрорайонах Риги стоили в среднем 1260 евро за кв. м, в центре - 2709 евро, в Рижском районе - 892 евро, в Юрмале - 2858 евро.
Квартиры на вторичном рынке стоили в центре Риги 1384 евро за кв. м, в микрорайонах - 710 евро, в Рижском районе - 541 евро.