Представитель Vībotnes Гита Ратниеце рассказала, что в эти дни начали созревать первые ягоды, но пока трудно сказать, когда можно будет собрать первый урожай. Возможно, до первого урожая придется ждать еще две-три недели, а тогда его планируется реализовать на базарчике в Риге в Калнциемском квартале.

Гита Ратниеце не прогнозирует, по какой цене будет продаваться первая латвийская клубника. В этом году издержки на выращивание ягоды увеличились. Две теплицы, в которых растет клубника, приходится сильнее отапливать.

В прошлом году первый урожай клубники в Vībotnes собрали 18 апреля, но в этом году погодные условия не радуют.

В 2016 году клубника первого урожая из Vībotnes продавалась по 25 евро за килограмм.