С 2017 года СГД выплачивает дополнительную сумму налогоплательщикам, которым переплаченный подоходный налог возвращают с опозданием.

В СГД отмечают, что раньше в нормативных актах не хватало точной формулировки, которая бы позволяла платить пени при задержке с возвратом налога.

Как уже писал портал Delfi, Госконтроль в ходе ревизии пришел к выводу, что СГД в 2016 году своевременно не вернула переплаченные налоги в размере 23,6 млн евро. Налогоплательщики должны были получить от СГД за задержку пени в размере 30 тыс. евро, но ведомство не выплатило эти деньги.