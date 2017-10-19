Только 20% поступивших в СГД жалоб связано с зарплатами в конвертах, а остальные - с другими нарушениями, например, трудоустройством без трудовых договоров, невыплатой зарплаты, несоблюдением норм безопасности, нарушениями правил торговли, грубым отношением к работникам и др.

"Возможно, эти данные показывают, что все больше людей обладают информацией о своих правах. В то же время, информируя СГД о различных нарушениях на предприятиях, люди предпочитают сохранять анонимность", - отмечают в СГД.

Вся попадающие в СГД жалобы, в том числе и анонимные, оцениваются в совокупности с другими данными, которыми уже располагает ведомство. Базируясь на оценке информации о рисках, незамедлительно начинается превентивная работа или принимается решение о том, в каких фирмах в первую очередь необходимо провести контрольные мероприятия.

В тех случаях, когда в жалобе содержится информация, не входящая в компетенцию СГД, жалоба перенаправляется в другие учреждения, например, в Государственную трудовую инспекцию.