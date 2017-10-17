Гаранча сообщила, что по состоянию на 1 октября 2017 сумма налоговых задолженностей составляет 1,288 млрд евро, из которых подлежит взысканию только примерно 200 млн евро.

"С 2021 года СГД переходит на новую систему администрирования налогов, будет введен единый счет для уплаты налогов, поэтому нельзя допускать, чтобы в новую систему переносились исторические и не подлежащие взысканию задолженности. Цель СГД - погасить такие задолженности в течение трех лет", - пояснила Гаранча.

По ее словам, сейчас общий размер налоговой задолженности снижается не только в абсолютных показателях, но и в процентном соотношении к величине доходов госбюджета. 2013 году сумма налоговых задолженностей составляла 1,4 млрд евро или 20,74% доходов госбюджета, а в 2016 году - 1,36 млрд евро или 16,97% доходов госбюджета.