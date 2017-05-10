Как сообщила литовская Служба спецрасследований (СРР), обыски проведены в клайпедской и латвийской компании, однако их названий следователи не раскрывают. По данным информационного агентства BNS, это Hidrostatyba и BMGS.
Есть подозрения в том, что эти компании могли вступить в сговор по поводу условий публичных закупок, приобретя право на дорогостоящие имущество - подписали договор подряда на три миллиона евро дороже. Обвинения пока никому не предъявлены.
Hidrostatyba и BMGS в марте этого года победили на конкурсе реконструкции причалов на сумму 14,837 млн евро, объявленном дирекцией Клайпедского морского порта. Этими причалами пользуется судоверфь Vakaru laivu gamykla эстонского концерна BLRT Grupp.