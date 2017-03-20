К 15 мая будущего года рижский стадион "Даугава", где предусмотрен большой танцевальный концерт Праздника песни в год столетия Латвии, будет перестроен и введен в эксплуатацию, пишет газета Neatkariga.

Газета отмечает, что остается открытым вопрос с Большой эстрадой в Межапарке: уверенности, что к лету 2018 года объект будет готов, нет. Если работы по реконструкции эстрады не начнутся в мае текущего года, строительство придется отложить на 2019 год.

Завершился срок подачи предложений на конкурс по первому этапу перестройки эстрады, и их подано больше одного, сообщил и.о. директора департамента собственности Рижской думы Рихард Русин. То, что объекту присвоен статус национальных интересов, уберегает его от приостановки строительства, но не от оспаривания результатов конкурса.