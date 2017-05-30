Оборот госкомпании Starptautiskā lidosta "Rīga" ("Международный аэропорт "Рига") в первом квартале 2017 года составил 11,422 млн евро - на 2,7% меньше, чем в первом квартале 2016 году, прибыль сократилась в 8,4 раза - до 99,013 тыс. евро, свидетельствует информация компании.

Активы аэропорта "Рига" в конце марта 2017 года составили 177,578 млн евро и были на 2,818 млн евро (1,6%) меньше, чем в конце 2016 года.

В первом квартале этого года аэропорт обслужил 1,133 млн пассажиров - на 2,5% больше, чем годом ранее, 15,384 тыс. авиарейсов и 4717 тонн грузов.

Оборот аэропорта "Рига" в первом квартале 2016 года составил 11,74 млн евро, прибыль - 832,871 тыс. евро, за весь прошлый год, по предварительным данным, оборот составил 50,447 млн евро - на 2,8% больше, чем в 2015 году, прибыль - 358,450 тыс. евро, в 3,2 раза меньше.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.