Автор инициативы - Роман Островский. Он напоминает, что тариф частного потребителя складывается из платы за электричество, платы за распределение электроэнергии и КОЗ.
Введение КОЗ увеличило расходы людей на электричество, и каждый житель Латвии спонсирует владельцев электростанций, которые продают электричество в рамках обязательной закупки, подчеркивает автор инициативы.
Он отмечает, что директива ЕС не предписывает поддерживать производителей электроэнергии за счет конечных потребителей, и эти расходы должно нести государство.