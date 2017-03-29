На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 тыс. подписей за отмену утвержденного в августе прошлого года тарифа предприятия Sadales tikls на распределение электроэнергии и компонента обязательной закупки (КОЗ).

Автор инициативы - Роман Островский. Он напоминает, что тариф частного потребителя складывается из платы за электричество, платы за распределение электроэнергии и КОЗ.

Введение КОЗ увеличило расходы людей на электричество, и каждый житель Латвии спонсирует владельцев электростанций, которые продают электричество в рамках обязательной закупки, подчеркивает автор инициативы.

Он отмечает, что директива ЕС не предписывает поддерживать производителей электроэнергии за счет конечных потребителей, и эти расходы должно нести государство.