Крупнейший инвестиционный фонд частного капитала Центральной и Восточной Европы Enterprise Investors отказывается от планов продать литовского туроператора Novaturas - его хотело купить крупнейшее польское турагентство Itaka Holdngs. Напомним, что литовской Novaturas принадлежит латвийский туроператор Novatours.

Фонд сообщил, что в ожидании разрешения литовского Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба) было принято решение расторгнуть подписанное 4 месяца назад соглашение с Itaka Holdings. Просьба была подана в СК в конце сентября и может рассматриваться три месяца с возможностью продления еще на месяц.

"Принимая во внимание динамичный рост Novaturas и его прекрасные финансовые результаты, а также не имея возможности предугадать продолжительность регуляционных процессов, мы решили расторгнуть договор с Itaka и взвесить другие стратегические альтернативы в отношении Novaturas", - сказал для пресс-релиза партнер Enterprise Investors Себастьян Крол. По его словам, сейчас рассматривается возможность провести в жизнь публичное размещение акций и на Варшавской и Вильнюсской биржах.

Гендиректор группы Novaturas Линас Алдонис сказал, что убежден, что компания сможет конкурировать на бирже. "У предприятия есть твердое финансовое основание и прекрасные перспективы деятельности не на один год вперед. Я твердо убежден, что имеются все условия для того, чтобы Novaturas мог заинтересовать финансовых инвесторов и успешно выйти на биржу акций", - сказал для пресс-релиза Алдонис.

В конце июня сообщалось, что Enterprise Investors продает пакет акций Novaturas в размере 70,72% компании Itaka Holdings. Акции собирались продать и мелкие акционеры Novaturas - Видас Палюнас, Угнюс Радвила и Ритис Шумакарис, которым принадлежит по 9,76% акций. Сумма сделки не раскрывалась.