В четверг утром, 18 мая, сотни людей стояли в очереди у кассы Банка Латвии в Риге, чтобы купить коллекционную монету "Земля" (Zeme).

"Сегодня в кассах Банка Латвии наблюдается более высокая активность, чем в другие дни. Интерес к коллекционной монете "Земля" велик, в очереди стоят несколько сотен человек", - сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

По его словам, Банк Латвии озаботился тем, чтобы монету смог получить по возможности широкий круг желающих, поэтому установлен лимит по количеству монет, которые может приобрести один человек. В четверг в кассы Банка Латвии в Риге и Лиепае в продажу поступило 1100 монет "Земля", это уже второй тираж монеты.

Как уже сообщалось Банк Латвии в декабре 2016 года выпустил в обращение новую коллекционную монету "Земля" номиналом 5 евро, уникальную по техническому исполнению - она изготовлена из прозрачного керамического материала Perlucor с изображением земного шара в центре, в обрамлении серебряного кольца.

Цена монеты - 85 евро.