На новой линии продукция будет производиться в особо удобных для использования бутылках. Предполагается, что линия начнет работать в декабре, сообщила маркетинговый директор Orkla Foods Latvija Даце Эрциня-Ужане.

На новой линии будут производиться соусы и майонезы в пластмассовых бутылках емкостью 305 мл и 425 мл. Продукция будет продаваться в Латвии под брендом Spilva, а на экспорт - под брендом Felix.

Продукция Orkla Foods Latvija экспортируется в США, Чехию, Данию, Эстонию, Ирландию, Канаду, Россию, Великобританию и другие страны.