Совет по конкуренции изучает, стоит ли начинать проверку молочного рынка в связи с резким ростом цен на масло. Об этом со ссылкой на слова представителя СК Тома Новикса сообщает LETA.

На данный момент решение о начале проверки пока не принято. Новикс отметил, что предприниматели имеют право принимать индивидуальные решения по поводу изменения цен, однако договариваться о повышении цен между собой им запрещено.

В начале 2016 года СК проводил исследование рынка молока в Латвии и пришел к выводу, что изменения цен происходили непропорционально. Тем не менее, динамика цен не свидетельствовала о том, что на рынке молока существует незаконное соглашение.

По данным Латвийской ассоциации торговцев, средняя цена килограмма масла в стране в марте 2016 года составляла 7,9 евро, в марте 2017 года - 8,55 евро, а к августу масло подорожало до 13,1 евро.