Представитель СК Томс Новикс пояснил, что с учетом проведенного исследования рыночной ситуации и многочисленных исследований о рынке молока, сейчас СК не видит необходимости проводить исследование о ценах на масло.

Ранее СК констатировал, что цены на масло определяются глобальными тенденциями, увеличением издержек из-за ограниченного предложения сырья, а также наценками розничной торговли. В августе розничная цена масла с жирностью 82% составила 7,95 - 13,61 евро за кг. По данным Еврокомиссии, в июле нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года в США сливочное масло подорожало на 14%, а в ЕС - на 94%. Рост цен на мировом рынке связан с плохими погодными условиями и отменой квот на молоко в Евросоюзе, отмечают в СК.