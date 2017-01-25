Впрочем, Абрама отметила, что это не означает смягчение надзора со стороны властей. "Совет по конкуренции просто старается более эффективно расходовать свои ресурсы и больше внимания уделять приоритетным делам - более крупным и серьезным нарушениям", - пояснила она.

Например, в прошлом году Совет расследовал пять дел в отношении так называемых картелей, и в трех случаях были наложены штрафы и запреты на участие в публичных закупках. Также было выписано шесть предупреждений в отношении маленьких, образовавшихся в первый раз картелей.

Абрама отметила, что в Латвии бизнесмены зачастую не знают о действующей "программе терпимости" - фирмам дается возможность после вступления в картель сообщить об этом Совету по конкуренции и таким образом избежать наказания.