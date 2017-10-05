Совет по конкуренции оштрафовал торговца строительными материалами Depo DIY (Depo) на 3,7 млн евро за участие в картельном сговоре розничных торговцев. Предприятие решение надзорной организации обжалует, сообщили агентству LETA представители Depo.

Решение о штрафе в Depo получили накануне, 4 октября.

Совет по конкуренции пока не комментирует свое решение.

В Depo категорически не согласны с обвинениями Совета по конкуренции и готовятся использовать все предусмотренные законом средства для защиты своих прав, говорится в сообщении Depo.

В компании информируют, что Совет по конкуренции начал проверку в Depo после оценки работы компании Knauf, во время которой получил материалы о том, что эта фирма пыталась добиться для своей продукции более высоких розничных цен. Depo отказалось подчиниться требованиям Knauf.

"Несмотря на старания Depo" предоставить совету все необходимые пояснения и доказательства, ведомство продолжает обвинять предприятие в том, что с 2006 по 2014 год оно принимало участие в картеле компаний розничной торговли, устанавливая более высокие розничные цены на продукцию Knauf. Высказано также необоснованное предположение о том, что в указанный период Depo придерживалось рекомендованных Knauf цен", - говорится в сообщении "Depo" для прессы.

Depo утверждает, что продавало продукты Knauf в своих магазинах в соответствии со своей стратегией, то есть предлагая самые низкие цены на рынке.

Совет по конкуренции во время расследования не углублялся в пояснения представителей Depo о ценовой политике и рыночной ситуации, что предприятие расценивает как некомпетентность и непрофессионализм, говорится в заявлении.