Совет по конкуренции (СК) рассмотрит повышение тарифов операторами мобильной связи, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" председатель СК Скайдите Абрама.

Она подтвердила, что заявления операторов о повышении тарифов привлекли внимание совета, и у них затребована дополнительная информация.

СК оценит, насколько обосновано коллективное повышение цен со ссылкой на регламент ЕС об отмене доплат за роуминг. По словам Абрамы, регламент не предусматривает, что цены должны расти и у потребителей, которые не ездят за границу, нет возможностей выбора.

Она добавила, что СК не является регулятором цен и не может запретить повышение тарифов, если оно обосновано и взаимно не согласовано.