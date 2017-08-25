Она рассказала, что изменение цен на полисы OCTA привлекло внимание СК, поэтому ведомство начало знакомиться с ситуацией, чтобы проверить, соответствует ли повышение цен принципам честной конкуренции.

"Цены на полисы OCTA не регулируются, и в условиях свободного рынка страховщикам не запрещено менять цену на услуги. В свою очередь, потребители, выбирая различных поставщиков услуги, могут выбирать наиболее выгодное предложение. Тем не менее, важно, чтобы страховщики при изменении ценовой политики действовали индивидуально, не согласовывая свои действия с конкурентами", - пояснила Паула Вилсоне.

По информации СК, за последние годы издержки страховщиков увеличились, и цены на OCTA не покрывали расходов. Если оценивать общее развитие рынка, то в Латвии в последние годы цены на OCTA были ниже среднего уровня по ЕС и ниже, чем в Литве и Эстонии.