"Это долгожданное решение, которому мы очень рады. Наконец-то мы можем быть совершенно уверены в том, что наше обещание клиентам – обеспечить возможности для покупок в супермаркете с широким ассортиментом продуктов питания – будет выполнено на все 100%. Я уверена, что магазин MAXIMA XXX новой концепции станет не только важной частью деятельности нашего торгового центра, но и обеспечит позитивный опыт покупок нашим посетителям", – говорит директор т/ц Domina Shopping Дина Бунце.

"Это будет первый магазин Maxima Latvija в каком-либо из крупнейших торговых центров Риги. В новом магазине будет представлен широкий ассортимент товаров, и мы позаботимся о том, чтобы обеспечить каждому посетителю качественный и приятный процесс покупок. Кроме того, принимая во внимание растущий спрос на продукты питания, предназначенные для вегетарианцев и веганов, в этом магазине также будут специальные полки с такими продуктами", – отмечает руководитель MAXIMA Latvija Андрис Вилцмейерс.

Напомним, что ранее Совет по конкуренции неожиданно решил запретить создание супермаркета Rimi в торговом центре Domina Shopping. Одни такой вердикт приветствуют, указывая на новые тенденции рынка розничной торговли, другие – осуждают, сетуя на несоразмерность решения надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в начале марта текущего года в торговом центре Domina Shopping завершилась самая обширная реконструкция за все время его существования. В результате реконструкции значительно повышена эффективность использования четверти помещений площадью более 12 000 кв. м, во всем торговом центре расширен перечень предлагаемых клиентам товаров и услуг, которые они могут приобрести в более чем 25 новых магазинах товаров для дома, спорта, продуктов питания и в пунктах оказания необходимых в повседневной жизни услуг. Большинство новых магазинов уже открыто.