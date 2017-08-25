Стремительное подорожание масла в Латвии обоснованно, так как на мировом рынке вырос спрос на молочные жиры, отметила в интервью в передаче "900 секунд" телеканала LNT глава Совета по конкуренции (СК) Скайдрите Абрама.

По ее словам, масло подорожало не только в Латвии, но и по всему миру. СК в настоящий момент не видит оснований для вмешательства, поскольку на цены влияют законы рынка и мировые тенденции.

Абрама также заметила, что в розничной торговле наценка на масло составляет до 70%.

Эксперт также заявила, что в настоящий момент цены на масло в Латвии достигли своего максимума, и более повышаться они не будут, так как идет поиск альтернативного более дешевого импорта. Например, в Эстонии масло стоит на 20-30% дешевле, чем в Латвии.

По данным Латвийский ассоциации торговцев, средняя цена на масло в марте прошлого года в Латвии составляла 7,9 евро за кг, в марте 2017 года - 8,55 евро за килограмм, а в августе – уже 13,1 евро за килограмм.