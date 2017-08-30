"Я осмеливаюсь утверждать, что, к сожалению, нам не удалось достигнуть соглашения. Если будет нужно, то мы можем предоставить информацию, но на сегодняшний день имеет место резервация со стороны Латвии по поводу этого проекта и, возможно, нам нужно будет думать с эстонцами, что делать дальше. Без всяких сомнений, вопрос о выкупе терминала (терминала СПГ в Клайпеде - агентство BNS) все равно будет на повестке дня", - сказал BNS советник премьера по внешней политике Д. Матулёнис.

По его словам, предстоит поиск путей, как обеспечить финансовую помощь Евросоюза (ЕС) для выкупа терминала СПГ в Клайпеде при заключении соглашения только с Эстонией. Советник сказал, что пока сложно ответить, будет ли Еврокомиссия (ЕК) трактовать соглашение всего двух государств как региональное, которое необходимо для получения финансовой помощи для газовой инфраструктуры.

Однако Д. Матулёнис уверял, что Латвия не будет оставлена за бортом - если она все же примет решение присоединиться к соглашению, она будет принята.

"Если на самом деле Латвия изменит мнение и примет решение, то мы всегда готовы разговаривать, но на сегодняшний день, к сожалению, ситуация такова, какова она есть. Региональные соглашения достигаются не так легко, как мы хотим, и мы должны констатировать, что договориться не удалось", - сказал Д. Матулёнис.

По его словам, правительство не получало официальный ответ из Латвии - больше информации должно быть на следующей неделе, когда премьер Саулюс Сквярнялис встретится в Варшаве с премьерами стран Балтии.

Латвийское правительство во вторник решило запросить дополнительную информацию, чтобы принять решение, поддержать ли соглашение по инфраструктуре СПГ.