Крупнейший в Латвии союз предприятий розничной торговли Baltstor инвестировал в недавно открытую оптовую базу-склад свыше 7 миллионов евро и планирует инвестировать еще, информирует член правления Baltstor Индра Гранатека.

Новый склад Baltstor площадью 8000 квадратных метров, который учитывает потребности каждой категории продуктов, был открыт для предпринимателей в конце марта. Здесь доступны товары более 1500 наименований – бакалея, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия, промышленные и бытовые товары и др.

Открытый в конце марта склад Baltstor – современный, технологически развитый комплекс со сравнительно большим количеством товаров, при этом один из немногих, где имеется и холодный склад. Бакалейные товары клиентам поставляются по крайней мере раз в неделю, охлажденные товары – в течение 48 часов.

Единая система Baltstor объединяет уже свыше 95 юридических лиц, которые работают в более чем 400 розничных торговых точках по всей стране. Компания работает как система управления и обеспечивает всем ее участникам удобные ИТ-решения, персонализированное обслуживание, единую структуру и общие принципы закупок.