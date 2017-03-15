Подводный туннель Таллин-Хельсинки можно построить за пять лет, пишет в среду финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на мнение норвежских строительных экспертов.

По имеющимся данным, грунт на поверхности дна Финского залива достаточно однороден, в основном это гранит и гнейс. Финские строители имеют опыт работы с такого рода грунтами.

Однородным состав донного грунта остается до самого Таллинна, однако у побережья Эстонии залив заметно глубже, почти на 120 метров. Гранитную основу покрывает мягкий слой песка и синей глины. В аналогичных структурах проложены и линии Петербургского метрополитена.

Как считают норвежские строители, сооружение туннеля потребует времени, однако на его сооружение может потребоваться пять лет в случае, если бурение будет вестись не только со стороны Таллинна и Хельсинки, но и одновременно в обоих направлениях с середины пути.

В то же время, нынешние технологии бурения очень дороги и поэтому пока более дешевым, но затратным по времени способом стало бы проведение подводных взрывных работ.

Предполагаемая стоимость туннеля Таллинн-Хельсинки может составить порядка 13 млрд евро.